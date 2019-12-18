Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию запуска проводит оператор полета компания Arianespace.

Эта миссия — завершающая для Arianespace в 2019 году. Разгонный блок «Фрегат-МТ» спустя несколько часов выведет на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS, предназначенный для поиска экзопланет, итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed, а также три малых аппарата: европейский OPS-SAT и французские EyeSat и ANGELS.

Накануне старт «Союз-СТ-А» с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя. Директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер сообщил, что пуск отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».

4 апреля ракета «Союз-СТ-Б», стартовавшая с космодрома Куру, успешно вывела британские спутники O3b на орбиту.