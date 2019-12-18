В ФРГ выступили против экстерриториальных мер США и санкций в отношении СП-2

Германия выступает против экстерриториальных мер США и намерена обсуждать санкции в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 18 декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

«Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики», — цитирует ее Welt.

Также Меркель подчеркнула, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние на Германию и что правительство страны будет «смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока – 2», отмечает «РИА Новости».

17 декабря сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и военная помощь Украине. Бюджет предусматривает введение ограничений против газопровода в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.