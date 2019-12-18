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В музее выдвинули версию причины поднятия купола над челябинским метеоритом

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Фото: ТАСС/Глеб Лунин
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Поднятие купола над фрагментом челябинского метеорита могло произойти из-за технического сбоя. Об этом в среду, 18 декабря, заявил директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

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«Мы допускаем, что технический сбой возможен. Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет», — цитирует Богдановского «РИА Новости».

По словам директора, купол управляется с пульта, но чтобы его задействовать, нужно быть не дальше чем в 2 м от метеорита. При этом необходимо занять место на определенной линии, а сигнал направлять в специальное окошко на высоте 50 см, сообщает телеканал «360».

Богдановский отметил, что поднятие купола началось без сбоя электричества, причем настолько медленно, что посетители не обратили на это внимания.

17 декабря сотрудник музея Айвар Валеев сообщил в Facebook о поднятии купола над метеоритом. При внешнем осмотре витрины повреждений не обнаружили.

«Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и выдохнул. Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор», — написал Валеев.

Музей опубликовал видео, на котором запечатлен момент самопроизвольного поднятия защитного купола, сообщает НСН.

Челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Многие жители Челябинской области и ближайших регионов стали свидетелями огненной вспышки. Самый крупный фрагмент метеорита подняли из озера. Он весил более 600 кг.

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