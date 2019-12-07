Ученые впервые обнаружили способные выжить на метеоритах бактерии

Международная команда ученых впервые обнаружила микроорганизмы, которые способны выживать в астероидах и метеоритах, так как неорганические вещества служат для них источниками энергии. Об этом сообщило издание Scientific Reports.

Исследователи выбрали археи Metallosphaera sedula, так как они не боятся высоких температур и кислотности. Образцы посадили на стерилизованную поверхность метеорита Northwest Africa 1172 (вес 120 кг), который был найден еще в 2020 году.

Объект состоит из смеси различных металлов и обладает пористой структурой. Это помогло ученым в наблюдении. В результате космическая порода даже более питательна для бактерий, чем земные полезные ископаемые.

Колонии продемонстрировали быстрый рост на контрольных участках. Кроме того, они оставили специфические следы их жизнедеятельность. Таким образом в будущем ученые смогут определить были ли другие метеориты в контакте с живыми организмами.

23 ноября астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин оценил опасность сближающегося с Землей нового астероида, который сопоставим по размерам с челябинским метеоритом.