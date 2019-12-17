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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря.

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По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории». Отмечается, что пирамидальная конструкция оснащена электродвигателями и открывается с помощью пульта с определенной точки, и при этом сама по себе «довольно тяжелая». При внешнем осмотре витрины повреждений не обнаружили.

«Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и выдохнул. Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор», — написал Валеев.

Накануне в музей приходили поклонники метеорита, пишет «Газета.ру».

В июне в нацпарке «Таганай» на Южном Урале во время пожала сгорел осколок челябинского метеорита, который хранился в «Музее природы». Также была уничтожена коллекция минералов, экспозиция местной флоры и фауны, а также хозяйственные постройки.

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