Жители Алтайского края заметили в небе странную голубую вспышку

Необычное голубое свечение наблюдали в небе жители Алтайского края, пишет «Алтайская правда».

По данным журналистов, вечером 8 декабря яркую вспышку заметили сразу в нескольких городах региона, в том числе в Бийске, Барнауле, Новоалтайске, Первомайском районе, Алейске и селах Советском, Тогул и других.

Явление запечатлели и камеры видеонаблюдения. Природа происхождения вспышки пока не ясна.

В октябре сообщалось, что в Австралии сняли на видео падение метеора в дневное время.