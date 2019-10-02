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В Австралии сняли на видео падение метеора в дневное время

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Фото: abc.net.au
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Жители австралийского штата Квинсленд сумели запечатлеть на видео падение метеора в дневное время.

Пролет яркого шара по небу запечатлели камеры автомобильных видеорегистраторов. На опубликованном в Сети ролике видна яркая вспышка, стремительно приближающаяся к земле.

По словам очевидцев, явление сопровождалось взрывом и громким звуком. Как отметил астроном Дэвид Ренеке заметить прохождение метеора днем удается крайне редко.

«Это медленно движущиеся метеоры, которые сгорают в атмосфере и обычно сопровождаются сильным шумом, потому что они взрываются «над головой», —приводит его слова ABC News.

21 сентября сообщалось, что неизвестный объект пролетел над югом Австралии. Местные жители предположили, что вспышка — это метеорит. При входе в атмосферу объект горел ярким бирюзовым цветом.

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