В Австралии сняли на видео падение метеора в дневное время

Жители австралийского штата Квинсленд сумели запечатлеть на видео падение метеора в дневное время.

Пролет яркого шара по небу запечатлели камеры автомобильных видеорегистраторов. На опубликованном в Сети ролике видна яркая вспышка, стремительно приближающаяся к земле.

По словам очевидцев, явление сопровождалось взрывом и громким звуком. Как отметил астроном Дэвид Ренеке заметить прохождение метеора днем удается крайне редко.

«Это медленно движущиеся метеоры, которые сгорают в атмосфере и обычно сопровождаются сильным шумом, потому что они взрываются «над головой», —приводит его слова ABC News.

21 сентября сообщалось, что неизвестный объект пролетел над югом Австралии. Местные жители предположили, что вспышка — это метеорит. При входе в атмосферу объект горел ярким бирюзовым цветом.