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В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.

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Журналисты отмечают, что российские ЗРК все больше востребованы на мировом рынке. Причем «рекламу» им во многом сделали США, грозящие всем санкциями за покупку С-400.

«На базе С-400 Россия разработала новый ЗРК С-500. Предполагается, что он будут успешно поражать почти все типы современных летательных аппаратов, среди которых малые беспилотники и летающие на малой высоте крылатые ракеты, баллистические ракеты, летящие на расстояние более 500 км со скоростью 5 км/с, а также заатмосферные гиперзвуковые летательные аппараты», — говорится в статье.

Максимальная дальность стрельбы С-500 превысит 500 км, а вести огонь комплекс сможет сразу по десяти целям. При этом ЗРК будут оснащены супермощной РЛС нового типа, которая увеличит дальность обнаружения противника на 150–200 км, пишет издание.

Кроме того, авторы отмечают, что существует версия о способности С-500 перехватывать даже метеориты.

В качестве примера приводится падение 15 февраля 2013 года на Челябинск фрагментов небесного тела, «мощность» которого превышала бомбу, сброшенную на Хиросиму, однако серьезного урона метеорит не нанес.

«В социальных сетях это происшествие назвали «чудом работы С-500», потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала», — пишет Sina.

Поступить на вооружения С-500 могут уже в 2020 году.

В июле новейшие российские ЗРК «Прометей» оценили в США.

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