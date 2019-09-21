NI рассказал о способном уничтожить США российском оружии

Российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены при первом ядерном ударе, пишет The National Interest.

Издание отмечает, в отличие от советских подлодок субмарины проекта «Борей» стали бесшумными благодаря новому покрытию корпуса и атомным энергетическим установкам, позволяющим оставаться под водой несколько месяцев.

«Лодки «Борей» более бесшумны и способны оставаться незаметными на более высоких скоростях (в 50 узлов), чем американские лодки класса «Огайо», — говорится в статье.

Например, у российской субмарины «Юрий Долгорукий» на вооружении находится 16 ракет Р-30 «Булава» и шесть боевых маневрирующих блоков индивидуального наведения массой 150 килотонн.

«Это означает, что одна она способна обрушить на населенные пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более 9 тыс. км, 72 ядерные боеголовки», — говорится в статье.

При этом автор напоминает, что в настоящее время Россия активно создает подлодки нового поколения «Борей-А». Головной катер «Князь Владимир» уже был спущен на воду в 2017 году и вскоре должен поступить на вооружение.

Субмарины этого класса еще маневренней, малозаметней, оснащены модернизированными боевыми установками, системами наблюдения и связи.

Однако, пишет издание, «Бореи» — лишь половина российских морских сил ядерного сдерживания. На вооружение готовятся принять и четыре подлодки класса «Хабаровск» с беспилотными атомными аппаратами «Посейдон», способными уничтожать прибрежные города и военно-морские базы противника боеголовками мощностью в несколько мегатонн.

Автор отмечает, что в случае ядерного конфликта и удара по России Москва всё равно сможет ответить и уничтожить противника.

В апреле немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за новой российской подводной лодки «Белгород» и российских торпед «Судного дня».