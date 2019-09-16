Появилось видео запуска крылатой ракеты подлодкой РФ в Тихом океане

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Омск» выпустил крылатую ракету в Тихом океане. Видео момента опубликовало Министерство обороны России.

Ракета «Гранит» успешно поразила корабль условного противника на расстоянии 350 км в ходе прошедших учений. В боевой подготовке приняли участие вспомогательные суда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Кроме того, участвовали противолодочные самолеты и истребители МиГ-31 морской авиации флота, пишет РЕН ТВ.

12 сентября на полигоне Прудбой в Волгоградской области прошла тренировка по преодолению естественных водных преград мотострелками соединения Южного военного округа (ЮВО) на боевых гусеничных машинах БМП-3. Все упражнения выполнялись на реке Карповка.