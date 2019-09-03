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Шойгу рассказал о направленности учений «Центр-2019»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» не направлены против других стран. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

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«Подчеркну, что «Центр-2019» не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма», — отметил Шойгу.

По его словам, заинтересованным лицам и представителям военно-дипломатического корпуса уже сообщили о замысле учений, а также о других подробностях, в том числе сроках, численности войск, вооружений и военной техники.

20 августа Минобороны анонсировало стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», которые пройдут в сентябре при участии военнослужащих из России и еще семи стран, включая Китай, Пакистан и Индию. Помимо этого, в учениях примут участие военные из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части России будут задействованы до 12 950 человек (из них военнослужащих РФ — до 10 700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня — до 200.

В предыдущих учениях «Центр», которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

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