Жизнь внаймы: хостелы продолжат работать как апартаменты

Хостелы и мини-отели в России не спешат закрываться, хотя уже 1 октября вступает в силу закон, запрещающий гостиницы в жилом фонде. «Известия» опросили десятки хостелов, расположенных в многоквартирных домах, и забронировали места на октябрь. Только в Москве 60% таких объектов находятся в жилых помещениях и львиная доля не может быть переведена в нежилые, как того требует закон, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Владельцам остается либо уходить в тень, либо осваивать формат посуточной аренды. Именно его и выбирает большинство мини-гостиниц. Но аренда в России до сих пор в «серой зоне», закон о туристическом жилье пока только разрабатывается, поэтому собственникам соседних квартир вряд ли удастся избавиться от «проходного двора» в своих домах.

Для кого закон не писан

Часть хостелов и мини-отелей в многоквартирных домах действительно закрывается в связи со вступлением в силу нового закона. Только в Петербурге 44 таких объекта, сообщили недавно власти города. Но далеко не все владельцы мини-гостиниц готовы прекратить свой бизнес. Из 20 объектов размещения, где корреспондент «Известий» 19–20 сентября пытался забронировать место на первую неделю октября, только два готовятся к закрытию. Администратор московского хостела «Авита» сообщила, что он прекращает работу через неделю. Еще одно столичное заведение «4 Атмосферы» тоже больше не принимает гостей, заявило «Известиям» «контактное лицо» хостела, не пожелавшее назвать свое имя. Тем не менее забронировать там место онлайн всё же можно: например, Booking.com позволяет выбрать свободные даты даже в ноябре.

В 10 хостелах на первых этажах жилых домов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге корреспонденту «Известий» уверенно сказали: «Мы вас ждем». Администраторы этих объектов утверждают, что беда их миновала: у заведений есть отдельный вход, поэтому ограничения их не касаются.

Попадались, правда, и оригинальные объяснения: например, в московском «Олимпийском 22» заявили, что у них «государственный хостел» и они «никак не относятся к людям, которые открывают в домах всякие ненужные помещения».

хостел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Предложений для туристов на вторых этажах жилых домов и выше к осени осталось немного. Но «Известиям» всё же удалось зарезервировать номера на октябрь — через Booking.com и по телефону — в трех таких мини-гостиницах в Москве, в двух в Санкт-Петербурге и двух в Екатеринбурге. Выяснилось, что сдают они не койко-места, а комнату целиком. Администраторы настаивают на том, что у них «частная собственность».

— Это хостелы закрываются, а у нас не хостел, у нас жилье от собственника, — сказали корреспонденту «Известий» в московском «Мини-отеле на Медиков, 6».

Постояльцы, стало понятно из разговора, заходят внутрь через обычный подъезд жилого дома, но на поисковых сервисах заведение позиционируется как мини-отель.

— Мини-отель — это название для понимания. У нас один общий коридор, и в нем четыре номера-студии, — ответил администратор заведения.

Согласно требованиям нового закона единственный легальный вариант сохранить гостиницы в жилых домах — это обзавестись отдельным входом и провести процедуру перевода помещения в нежилой фонд. В подавляющем большинстве случаев это возможно только для хостелов на первых этажах, а сам процесс крайне сложный.

— Значительная часть малых средств размещения — порядка 60% — находится в жилых помещениях, и львиная доля не может быть переведена в нежилое. Основная причина — отсутствие отдельного входа. Кроме того, в ряде случаев в квартире зарегистрированы собственник и его семья, — отметила глава Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.

Согласовать отдельный вход в жилом доме, к примеру, в Москве в настоящее время практически невозможно, сообщила «Известиям» эксперт по правовым вопросам столичного отделения «Опоры России» Светлана Петропольская.

— Сдача внаем комнат в жилых квартирах никак законом не ограничена, и на данный момент большая часть хостелов пытается перейти именно на такую форму ведения деятельности , — добавила она.

хостел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Но в этом случае предлагать туристам койко-место, как раньше, хостелы уже не смогут — предметом договора найма может быть минимум комната целиком, отметила Яна Бабина. Однако это еще не гарантирует того, что сменившие формат мини-гостиницы останутся в легальном поле.

Посуточная аренда для туристов — до сих пор «серая зона». Владельцы такого жилья часто уходят от налогов и сдают его большому количеству постояльцев, то есть собственники соседних квартир, которые ждут закрытия хостелов в своих домах, вряд ли смогут избавиться от привычного «проходного двора».

Справка «Известий» В России, по разным оценкам, действует 3–5 тыс. хостелов и мини-гостиниц. На сайте OneTwoTrip доступны для бронирования 4680 хостелов по всей стране. Больше всего хостелов — в крупных городах: 1181 — в Москве, 795 — в Санкт-Петербурге, 161 — в Казани, 155 — в Екатеринбурге и 136 — в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе OneTwoTrip, доля хостелов — 7–9% рынка в зависимости от города. Через сервис Booking.com, согласно информации на его сайте, в РФ можно забронировать 2946 мини-гостиниц и 2399 хостелов. В Ростуризме на момент публикации не ответили на запрос «Известий» о том, как повлияет на отрасль закрытие хостелов в жилых домах и удастся ли мини-гостиницам в нежилом фонде обеспечить места для всех желающих туристов.

Счет на сутки

Массовый переход хостелов и мини-гостиниц в жилом фонде на посуточную аренду реален, но это ненадолго, полагает замдиректора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.

— Новые законодательные ограничения способствуют перераспределению рынка. Часть хостелов вынуждена будет прекратить работу, а другие, скорее всего, уйдут в теневой формат. Но рано или поздно они будут закрыты. Хостелы — это публичный бизнес. Они дают рекламу, информацию в агрегаторы, и факт их работы контролирующим органам легко выявить , — сказала она.

Рекламировать такие объекты размещения на сайтах сервисов бронирования как отели и гостиницы уже будет нельзя.

хостел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— При краткосрочном жилом найме слова «отель», «гостиница» и «хостел» в рекламе будут расцениваться как нарушение. Возможно, нас ждет расцвет рекламы доходных домов, жилых комнат, вероятно, будет и другой креатив, — предположил руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Однако и эту сферу планируется вписать в правовое поле. Минэкономразвития совместно с бизнесом готовит пакет нормативных актов о туристическом жилье, сообщила глава Гильдии малых средств размещения России, принимающей участие в разработке документов.

— Владельцам такого жилья нужно будет декларировать эту деятельность. Каждому такому помещению должен быть присвоен уникальный идентификационный номер (ID), дающий право размещать объявления именно о краткосрочном найме, — пояснила Яна Бабина.

Кроме того, владельцев туристического жилья обяжут регистрировать приезжих по месту пребывания по правилам, приближенным к гостиничным.