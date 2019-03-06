Номер временно доступен: хостелы остаются в серой зоне

Законопроект, запрещающий использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг, может не коснуться хостелов, выяснили «Известия», опросив экспертов. Дело в том, что из текста поправок в Жилищный кодекс, принятых Госдумой во втором чтении 5 марта, исчезли «услуги временного размещения». Именно под это понятие подпадают хостелы. По законодательству они не считаются гостиницами, поэтому в их отношении остается правовая неопределенность. Обсуждение проблемы по размещению хостелов в жилых домах может переместиться на уровень правительства.

«Гора родила мышь»

Принятые во втором чтении поправки в Жилищный кодекс вводят запрет только на предоставление гостиничных услуг. Изначально на рассмотрение Госдумы выносилась формулировка «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению». Но позже «временное размещение» из законопроекта исчезло. Именно в таком виде депутаты рассчитывают рассмотреть документ в третьем чтении 6 марта.

Член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов сказал «Известиям», что для владельцев хостелов по сути ничего не изменилось, поскольку прямой отсылки к ним нет. Хостелы относятся не к гостиницам, а к «иным средствам размещения».

— Это не то, чем нас пугали, гора родила мышь, — заявил он. — Ограничена только гостиничная деятельность, услуги иных средств размещения не запрещены. Это дает возможность всем малым средствам размещения, которые хотят остаться в жилом фонде и работать законно, сохранить свой бизнес.

host Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Гостиничные услуги оказывают отели, пояснил «Известиям» предприниматель, генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Хостелы — это места временного размещения. Краткосрочная аренда в жилых помещениях — более половины всего гостиничного бизнеса в Краснодарском крае, более 30% — Санкт-Петербурга, отметил эксперт. По словам Алексея Петропольского, ежегодно 10,7 млн туристов приезжают в Россию и выбирают именно такие варианты размещения.

Таким образом, хостелы по-прежнему остаются в серой зоне. Правда, после принятия закона не исключены более частые проверки со стороны контролирующих органов и, как следствие, развитие коррупции, полагает юрист.

Что дальше

На заседании Госдумы 5 марта депутат от «Единой России» Николай Гончар назвал профанацией исключение из законопроекта части формулировки (и/или услуг по временному размещению). Комментируя это замечание в ходе представления поправки, основной автор законопроекта глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская отметила, что в будущем планируется внести изменения в закон о туризме — и запретить все услуги такого рода (включая хостелы. — «Известия») в любых жилых помещениях. На звонки «Известий» парламентарий не ответила.

Евгений Насонов считает, что обсуждение проблемы хостелов в жилых домах может переместиться из Госдумы в правительство, где, возможно, разработают для них регулирование.

Самая большая проблема рынка — отсутствие юридического определения хостела. То есть закон не разграничивает мини-отель и, например, ночлежку для мигрантов, отметил управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

«Закон Хованской» обсуждался еще прошлым депутатским созывом. В сентябре 2015 года он был внесен в Госдуму и принят в первом чтении. Однако второе чтение так и не состоялось, потому что в правительстве были вопросы к некоторым формулировкам. В своем отзыве кабмин рекомендовал депутатам смягчить ограничения: разрешить оставлять хостелы с согласия других жильцов дома. После встречи лидеров думских фракций с премьер-министром Дмитрием Медведевым работа над документом возобновилась.

host1 Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов отметил: даже если будут приняты дополнительные поправки в законодательство, существующие хостелы никто отменять не собирается, но квартира вначале должна быть переведена в статус нежилого помещения — то есть необходимо иметь отдельный вход, провести дополнительную звукоизоляцию и так далее. Это приведет к тому, что хостел не получится организовать посреди жилого этажа и по соседству с обычными квартирами — но ведь именно на такую ущербную практику и жалуются люди в регионах, а правоохранительные и контрольные органы не имели полномочий что-то с этим сделать, подчеркнул политолог. Если нелегальный хостел в многоэтажке окажется невозможно перевести в нежилое помещение, то никто не лишает владельца конституционного права частной собственности на квартиру — ее можно продать, выставить на рынок долгосрочной аренды и так далее.

Существенная часть хостелов расположена в коммунальных квартирах. Предприниматели чаще всего арендуют 150 кв. м, ставят койки, делают минимальный ремонт и начинают получать прибыль. Такой бизнес честным назвать нельзя, считает Станислав Ивашкевич. Там элементарно не всегда соблюдены требования пожарной безопасности и санитарных норм.

Если хостелы в жилых домах все-таки запретят, налоговые потери государства составят не менее 16 млрд рублей в год. А если половина игроков уйдет с рынка, цены на проживание взлетят в два раза, полагает Алексей Петропольский.