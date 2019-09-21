Неизвестный объект пролетел над югом Австралии

Яркая вспышка осветила небо над югом Австралии и островом Тасмания. На северо-западное побережье острова упал неизвестный объект. Местные жители предположили, что вспышка и взрыв — это метеорит. При входе в атмосферу объект горел ярким бирюзовым цветом. Потом он вдруг стал желтым, а затем позеленел. Для метеоритов не характерно горение разными цветами сразу. Эксперты устанавливают размеры и специфику небесного тела.