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Грозовой воротник напугал туристов в Барселоне

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Фото: youtube.com
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Жители Барселоны испугались тучи необычного вида, которая носит название грозовой воротник, или валовые облака, из-за схожести с длинным валом.

Соответсвующее видео размещено на YouTube-канале Caters Clips 19 июля. На кадрах видны черные тучи, несущие закрученное белое облако. По словам туриста из Австралии, который в этот момент находился на пляже, он очень испугался при виде необычного явления природы.

Грозовой воротник является разновидностью кучево-дождевых облаков. Этот тип чаще всего образуется на границе атмосферных фронтов на переднем крае грозы на высоте 100–2000 м. Главной причиной появления облаков называется ротация воздушных масс, связанных с морским бризом.

4 июля сообщалось, что шесть человек погибли, более 120 пострадали в результате гигантского смерча в китайской северо-восточной провинции Ляонин.

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