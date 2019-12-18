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В Минобороны назвали срок поступления на вооружение ПАК ДА

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) поступит на вооружение российских Воздушно-космических сил до 2027 года. Об этом 18 декабря сообщает «РИА Новости», ссылаясь на интервью замминистра обороны России Алексея Криворучко изданию «Оборона России».

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«В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ, по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире», — заявил Криворучко.

Стратегические ядерные силы получат ракетные подводные лодки стратегического назначения «Борей-А», перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения, стационарного и подвижного базирования, добавил он.

Криворучко отметил, что в войска противовоздушной и противоракетной обороны уже поступили и готовятся к закупкам перспективные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении и зенитные ракетные комплексы с повышенными боевыми возможностями.

Днем ранее стало известно, что до конца 2020 года для армии разработают новейший противоминный заряд «Разрез».

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