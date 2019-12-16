Прямой эфир

В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу 2020 года концерн «Техмаш» разработает многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую минную кассету КПТМ-5, способные бороться с танками и пехотой. Об рассказал директор концерна Владимир Лепин.

Создание мин осуществляется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нокаут-5».

«Это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей», — цитирует Лепина ТАСС 16 декабря.

Завершение работ планируется до конца 2020 года.

В мае сообщалось, что «Техмаш» рассматривает возможность создания электромагнитных ракет для реактивных систем залпового огня. Снаряды должны будут поражать цели электромагнитным импульсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Группировки боевых роботов создадут в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019