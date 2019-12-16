В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения

К концу 2020 года концерн «Техмаш» разработает многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую минную кассету КПТМ-5, способные бороться с танками и пехотой. Об рассказал директор концерна Владимир Лепин.

Создание мин осуществляется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нокаут-5».

«Это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей», — цитирует Лепина ТАСС 16 декабря.

Завершение работ планируется до конца 2020 года.

В мае сообщалось, что «Техмаш» рассматривает возможность создания электромагнитных ракет для реактивных систем залпового огня. Снаряды должны будут поражать цели электромагнитным импульсом.