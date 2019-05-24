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В России задумались о создании электромагнитных ракет

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В концерне «Техмаш» изучают вопрос создания ракет для реактивных систем залпового огня, поражающих цели электромагнитным импульсом. Об этом ТАСС в пятницу, 24 мая, рассказал заместитель генерального директора предприятия Александр Кочкин.

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«Есть концептуальные идеи, которые мы готовы воплотить в реальность при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика», — отметил он. Госзаказчик в лице Минобороны РФ пока не выдал технические задания на подобные снаряды, уточнил Кочкин.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в России намерены разработать танк с электромагнитной пушкой и боевым лазером. На первом этапе планируется разработка мощной системы электроснабжения танка, она позволит нести энергоемкую полезную нагрузку. После этого машина получит боевой лазер и электромагнитную пушку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные из открытых источников, электромагнитные боеприпасы должны в момент подрыва генерировать мощный электромагнитный импульс. Они не просто подавляют, создают помехи или ложную радиоэлектронную обстановку, а на физическом уровне поражают электронику противника.

Разработкой подобного оружия помимо России занимаются США и Израиль.

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