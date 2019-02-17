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Экипировку «Ратник-3» дополнят бесшумным микробеспилотником

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» в составе «Ростеха» разрабатывает микробеспилотник для разведки, который будет включен в боевую экипировку третьего поколения «Ратник». Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе госкорпорации.

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«Это современная «умная» система воздушной разведки на базе сверхлегкого беспилотного летательного аппарата. Она станет частью третьего поколения боевой экипировки «Ратник», — сообщил индустриаильный директор «Ростеха» Сергей Абрамов. Его цитирует «РИА Новости».

Специалист отметил, что уникальная технология позиционирования дает тактическим подразделениям возможность вести оперативную воздушную разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы. Микробеспилотник не создает шума, что позволяет аппарату с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием.

Кроме того, малогабаритный дрон способен находить цели, барражировать в заданной зоне, совершать облет рубежа или указанной точки. Масса аппарата составит не более 1,5 кг, при этом беспилотник сможет работать почти в любых климатических условиях.

Третье поколение экипировки «Ратник» обладает уменьшенным весом, увеличенной площадью и более высокой степенью защиты. Российские специалисты также планируют интегрировать в нее экзоскелет.

15 февраля директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов представил бронежилет, который войдет в экипировку солдата «Ратник-2». Спецсредство способно выдержать 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с расстояния 10 м.

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