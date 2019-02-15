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«Ростех» представил защищающий от бронебойных снайперских пуль жилет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бронежилет, который входит в экипировку солдата «Ратник-2», выдержит 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с 10 м. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов, передает «РИА Новости».

По его словам, в экипировке разработали и применили специальную технологию для изготовления бронепанелей, которые размещают в бронежилете. При попадании пуль пластина не деформируется с обратной стороны и обеспечивает таким образом защиту от контузионных повреждений, сообщает телеканал «360».

«Такая панель выдерживает 10 попаданий бронебойно-зажигательных пуль из снайперской винтовки СВД, выпущенных с расстояния 10 м», — рассказал Кладов.

Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков сообщил в январе, что иностранные заказчики проявляют большой интерес к экипировке «Ратник», поскольку ее можно применять везде: от тропиков до Заполярья.

Ранее 15 февраля генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил, что в ближайшее время может быть подписано межправительственное соглашение об организации производства российского стрелкового оружия в Индии.

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