Россия создаст танк с электромагнитной пушкой

В России намерены разработать танк с электромагнитной пушкой и боевым лазером, данный вопрос уже прорабатывается.

Гусеничная платформа должна носить перспективные виды вооружения, они будут управляться в беспилотном режиме, рассказал «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе.

На первом этапе работы разработают мощную систему электроснабжения танка, она позволит нести энергоемкую полезную нагрузку. После этого новый танк получит боевой лазер и электромагнитную пушку, добавляет 25 ноября «Федеральное агентство новостей».

20 ноября на разработку и серийное производство военной техники по линии Министерства обороны в 2018 году выделили 1,5 трлн рублей.

22 августа сообщалось, что «Уралвагонзавод» готов создать тяжелый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой. В настоящее время проходят испытания танки с орудиями калибра 125 мм. Впервые Т-14 на гусеничной платформе «Армата» с необитаемой башней был представлен в 2015 году. Серийное производство новейшей боевой машины началось в 2017 году.