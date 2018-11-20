С прицелом на будущее: на переоснащение армии выделено 1,5 трлн рублей

На разработку и серийное производство военной техники по линии Министерства обороны в 2018 году было выделено 1,5 трлн рублей. Об этом в ходе традиционного совещания с руководством Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса в Сочи заявил президент России. По словам Владимира Путина, уже сегодня многие образцы российского вооружения превосходят зарубежные, а некоторые не имеют аналогов в мире. Глава государства призвал последовательно наращивать этот задел как за счет научных разработок, так и за счет оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники. Для этого, подчеркнул российский лидер, необходимо обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа.

К 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте России должна составить не менее 70%. Эта задача поставлена в новой Государственной программе вооружения, напомнил Владимир Путин, открывая совещание 20 ноября.

— Такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед Вооруженными силами Российской Федерации, и в первую очередь по сохранению стратегического паритета и надежной защите России от внешних угроз, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в 2018 году на создание и серийное производство вооружения и военной техники выделены значительные ресурсы.

— В общей сложности почти 1,5 трлн рублей. И сегодня мы проанализируем, насколько эффективно предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ, — обратился он к участникам совещания.

К середине ноября в рамках государственного оборонного заказа в войска уже поставлено около 2 тыс. основных образцов вооружения и военной техники. Среди них — 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, а также 250 танков и боевых бронемашин, привел данные Владимир Путин.

По оценке российского лидера, установленные темпы переоснащения войск на современное оружие в целом обеспечиваются. При этом отдельное внимание уделяется разработке и поставке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее Вооруженных сил на годы вперед.

— Особо отмечу, что по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные аналоги, а гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, ряд комплексов Сухопутных войск, других систем просто не имеют аналогов в мире, — подчеркнул глава государства. — Этот серьезный задел нужно последовательно наращивать как за счет поддержки новейших разработок оборонных НИИ и КБ, так и более оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники.

В пределах возможного

Владимир Путин призвал участников совещания тщательно проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа.

— Прежде всего имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК, — уточнил глава государства. — Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идет об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственных процессов.

Гособоронзаказ составляет примерно половину военного бюджета. Объемы затрат на закупку новой техники, о которых говорил президент, были запланированы давно, отметил в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— Это вполне достаточная сумма, чтобы продолжать выполнение действующей государственной программы вооружений, — сказал эксперт.

С 2011 года время в планах закупок мало поменялось, подчеркнул он. Лишь по некоторым позициям сдвинулись сроки выполнения.

— По ряду позиций поставки выполняются точно в срок, — отметил Виктор Мураховский. — Это касается, например, разработок для ракетных войск стратегического назначения, оперативно-тактических комплексов «Искандер», систем ПВО С-400 и др. Всё делается в пределах возможного. Есть лишь некоторые направления, которые требуют принятия дополнительных решений.

Ответные меры

На предыдущем совещании с руководством Минобороны, которое состоялось 19 ноября, обсуждался возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Глава государства подчеркнул готовность российской стороны вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу.

— И надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны. Напомню в этой связи, что, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, мы тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры, — отметил Владимир Путин. — Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны.

Президент выразил надежду, что «здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности».

Впервые о прорывных российских разработках в военной сфере Владимир Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. И тогда, и на серии военных совещаний в Сочи речь в том числе шла и о комплексе «Авангард», который устанавливается на межконтинентальные баллистические ракеты, пояснил «Известиям» военный эксперт Антон Лавров.

— Защититься от боевых гиперзвуковых, планирующих блоков «Авангард» невозможно — их не сможет нейтрализовать даже перспективная система ПРО, которую сейчас развертывают США. Появление такого оружия наиболее значимо с военно-стратегической точки зрения, так как делает ответный удар неизбежным, — сказал он.

Формат «военных совещаний» с участием главы государства стал уже традиционным. Два раза в год — в мае и ноябре — Владимир Путин собирает в Сочи руководство Минобороны и представителей предприятий военно-промышленного комплекса. Как правило, эти мероприятия носят закрытый характер.