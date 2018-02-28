Подписались на 10 лет

Государственная программа вооружений на 2018–2027 годы подписана президентом Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Итоги предыдущей госпрограммы и перспективы новой — в материале портала iz.ru.

Большой рывок

Десятилетние госпрограммы вооружений регулярно принимались с 1990-х годов и столь же регулярно не исполнялись. Основной проблемой был переразмеренный бюджет, под который у государства просто не было денег. В результате вместо ритмичного согласованного финансирования взаимосвязанных направлений военного строительства получалось лоскутное одеяло, сшитое в основном усилиями кабинетных лоббистов и случайными изгибами политической конъюнктуры.

После того как Госпрограмма 2006–2015 годов объемом 5 трлн рублей была завалена буквально на старте, военно-политическое руководство полностью сменило систему управления в промышленности (массовое формирование государственных оборонных монополий) и в системе заказчика (на пост министра обороны пришел Анатолий Сердюков).

ГПВ_1 Бронетранспортер на гусеничной платформе «Курганец-25» во время тренировки к параду Победы на военном полигоне «Алабино» Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Под эти мероприятия была сверстана новая десятилетняя программа, существенно отличавшаяся от предыдущих своим объемом. Все планы технического перевооружения силовых структур страны в 2011–2020 годах оценивались в 22 трлн рублей, из них 19,4 трлн должны были отойти Минобороны.

По итоговой раскладке деньги и приоритеты были распределены так: 5 трлн — Военно-морской флот (включая морские стратегические ядерные силы), 4,7 трлн — Военно-воздушные силы, 3,4 трлн — воздушно-космическая оборона, 2,7 трлн — «прочие и межвидовые проекты», 2,6 трлн — Сухопутные войска, 1 трлн — Ракетные войска стратегического назначения (данные Центра анализа стратегий и технологий).

Специалисты неоднократно критиковали ГПВ-2020 за несбалансированность исходного финансового плана. Явно были перетяжелены статьи, связанные с флотом и воздушно-космической обороной, при этом Сухопутным войскам и межвидовым проектам (в частности, системам управления, разведки и связи) уделялось недостаточно средств. Многие работы закладывались «на коленке», из общих соображений, и первыми же пошли под оптимизацию при первых трудностях исполнения, а потом и вследствие начавшегося бюджетного кризиса.

Первые пять лет ГПВ-2020 показали, что по целому ряду направлений выдержать заданный темп невозможно. Программа оптимистично предусматривала завершение основных ОКР и испытаний новых образцов техники к 2015 году, после чего должна была начаться серийная поставка в войска (с соответствующим наращиванием финансирования этого выпуска). Но сроки выдержать удалось далеко не везде.

Так, практически полностью были сорваны исходные планы постройки крупных надводных кораблей основных классов (8 фрегатов проекта 22350 и до 20 корветов семейства 20380/20385). Подводная часть кораблестроения сдвинулась по срокам исполнения к 2021–2023 годам. Не удалось и завершить работы по единой системе ПВО/ПРО С-500, который планировалось сдать заказчику к 2015 году и до 2020-го поставить на боевое дежурство 10 дивизионов. То же самое можно сказать и о бронетехнике нового поколения (платформы «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг»).

ГПВ_5 Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационного полета Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Около 2015 года, по итогам начавшегося обострения на востоке Украины и очевидной смены приоритетов в развитии, ГПВ-2020 была существенно сокращена. Запланированные траты на неготовую технику (в первую очередь флотскую, а также ряд перспективных НИОКР) были либо срезаны, либо переброшены на срочное укрепление Сухопутных войск и строительство элементов инфраструктуры.

Недоработанные темы плавно переведены в следующую ГПВ. Так произошло, скажем, с истребителями Су-57 (по исходным планам — 52 машины до 2020 года) и МиГ-35 (37 машин до 2020-го), а также с бомбардировщиком ПАК ДА и, видимо, с тяжелой ракетой «Сармат» (ранее планировалось завершить испытания к 2018 году). В то же время по ряду удачных тем наблюдалось и наращивание закупок. Досрочно исполнены и расширены контракты на поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». ВВС и авиация ВМФ активно закупают истребители Су-35С и Су-30СМ, а также вертолеты.

Деньги выделены, денег больше нет

Что касается новой ГПВ-2027, то в первую очередь следует отметить ее объем. Военные изначально требовали себе 36 трлн рублей, аргументируя это тем, что вообще-то нужно 55 трлн. Минфин стоял насмерть в районе 10–12 трлн, в Военно-промышленной комиссии трезво говорили об уровне в 70% от действующей ГПВ-2020.

В итоге военные опять получили примерно 19 трлн рублей и дополнительно 1 трлн на строительство инфраструктуры. Но рубли эти, естественно, уже совсем другие. Дрейф цен в оборонке начался еще в начале ГПВ-2020, а после 2014-го принял обвальный характер. Особенно характерны в этом плане были флотские программы: по крупным кораблям бюджет постройки вырос на 60–70%, и это не считая незавершенных ОКР по системам вооружения и оборудования. Приступообразное импортозамещение компонентов и узлов привело к дополнительной инфляции издержек.

ГПВ_4 Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» во время тренировки ракетных и артиллерийских подразделений пятой армии ВВО в Приморском крае Фото: РИА Новости/Сергей Орлов

Таким образом, реальная покупательная способность новой десятилетней программы, номинально равной предыдущей, с учетом накопленной инфляции рубля и роста цен в промышленности снижена минимум на 40–45%.

В этом нет ничего удивительного, так как с самого начала ГПВ-2020 руководство страны доводило до сведения директоров оборонки мысль о временности столь высокого уровня гособоронзаказа, связанного с компенсацией накопленных «долгов» государства перед Вооруженными силами. Для сохранения производства и рабочих мест предложено, а местами и прямо предписано развивать выпуск гражданской продукции: целевой ориентир — 30% «мирных» товаров и услуг в выручке оборонки к 2025 году и 50% — к 2030 году.

В прицеле 2030-е

На ГПВ-2027 года выбраны два основных приоритета. Это сбалансированное, но дозированное оснащение Вооруженных сил отработанной новой техникой, а также запуск перспективных НИОКР, призванных создать новый научно-технический задел в области проектирования вооружений.

Последнее связано с тем, что советский задел, созданный в конце 1980-х и самом начале 1990-х и положенный в основу ГПВ-2020, в основном исчерпан. Многие технологии и прототипы ждали по 15–20 лет, прежде чем конвертироваться в серийные образцы, заказанные Минобороны в 2010-х годах.

ГПВ_2 Истребители пятого поколения Су-57 во время воздушного парада на авиационном фестивале «Форсаж-2017» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

При этом в рамках ГПВ-2027 будут дофинансироваться ключевые программы ГПВ-2020, выбившиеся из графика. Это относится в первую очередь к Су-57 и С-500, а также к бронетехнике нового поколения. Кардинально должна быть решена и проблема Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) — автоматизированной системы управления войсками бригадного уровня.

Флотское кораблестроение опять претерпевает перелицовку серийных проектов (возник модернизированный фрегат проекта 22350М с увеличенным водоизмещением). Поэтому на первой стадии, по заявлениям военных, будет вестись серийное строительство кораблей ближней морской зоны, оснащенных дальнобойным высокоточным оружием.

Особый приоритет будут иметь гиперзвуковые управляемые вооружения — так, согласно недавно принятым «Основам политики в сфере военно-морской деятельности», они после 2025 года должны стать основой ударного вооружения флота. Здесь, впрочем, возникает фактор переговоров о поддержании стратегической стабильности, где тема новых наступательных и оборонительных вооружений может преломиться самым непредсказуемым образом.

Есть основания полагать, что в части перспективных проектов следующая ГПВ станет «программой беспилотников и роботов». Во всяком случае, ВВС и флот инициировали масштабные разработки таких средств.

ГПВ_3 Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Стратегические ядерные силы модернизировались в приоритетном порядке, причем основная работа (поставка комплексов «Тополь-М», разработка «Ярсов» и «Булавы», темы «Синева» и «Лайнер») была сделана еще вне рамок ГПВ-2020. На данный момент Россия завершает обновление группировки СЯС. Ряд стратегических программ (боевой железнодорожный комплекс «Баргузин», ракета РС-26 «Рубеж») доведен до определенного уровня готовности и остановлен — возможно, в преддверии неизбежного такта переговоров о будущем режима контроля над ядерными вооружениями. Единственный проект, находящийся в сыром виде, — это тяжелая ракета РС-28 «Сармат», чья готовность также переходит на начало 2020-х годов.