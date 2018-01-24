Оборонку поставят на гражданские рельсы

К 2030 году доля продукции гражданского и двойного назначения, произведенной на заводах оборонного комплекса, должна достичь 50%. Такое поручение президент России Владимир Путин дал в Уфе на совещании, посвященном частичному переходу предприятий оборонной промышленности на гражданские рельсы. Перед поездкой в Башкортостан российский лидер посетил музей Владимира Высоцкого в Москве.

Приехав на Уфимское моторостроительное производственное объединение, глава государства встретился с рабочими. Сотрудников предприятия волновал вопрос снижения гособоронзаказа по сравнению с прошлым годом. Президент пояснил, что де-факто сокращения нет: в прошлом году государство решило погасить накопленный кредит Минобороны, поэтому траты оказались столь масштабными.

— Теперь мы просто вернулись к стабильному, ритмичному финансированию, как и предполагалось раньше, — пояснил Владимир Путин, сообщив, что уже принята госпрограмма вооружений до 2027 года. — Там всё у нас стабильно, ритмично, все будете работать.

Вместе с тем президент заметил, что пик гособоронзаказа придется на 2020 год, поэтому следует расширять линейку гражданской продукции.

Другой важный вопрос — доступность ипотечных кредитов. Российский лидер напомнил о мерах господдержки рождаемости, согласно которым, если в семье появляется второй ребенок, то сумму свыше 6% от ипотечной ставки на три года берет на себя государство. Владимир Путин особо отметил, что в целом жилищные кредиты станут доступнее для всех.

— Они [ставки по ипотеке] снижаются постоянно. У нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года — 9,75, — это средняя. Мы, конечно, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ставку Центрального банка ключевую, и за ней все остальные ставки спускаются, — сказал он.

Инженер Виктор Богомолов, работающий на заводе с 1980 года, предложил вернуться к советской практике награждения предприятий орденами и медалями.

— Я вас просто расцелую, — в шутку предложил альтернативу Владимир Путин и приобнял рабочего.

А затем — уже вполне серьезно — президент напомнил: поскольку вручение орденов заводам никак не влияло на производительность, еще во времена СССР было принято решение награждать за личные заслуги и достижения конкретного человека.

На совещании по диверсификации производства на предприятиях оборонного комплекса президент поделился впечатлениями о заводе.

— Сейчас был в цехах, посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нем работают, — заметил глава государства. — Честно сказать — думаю, что и вы со мной согласитесь, — иногда даже не верится, что мы это всё делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса. Но оно не должно простаивать в будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться. Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность.

Президент подчеркнул, что доля производимой продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях ОПК к 2025 году должна достичь 30%, а к 2030-му — 50%. Расчет на то, что уже в ходе весенней сессии Госдума устранит бюрократические препятствия в сфере госзакупок, чтобы позволить военным заводам выходить на гражданский сектор.

До вылета в Уфу глава государства посетил музей Владимира Высоцкого на Таганке. Советскому актеру и музыканту 25 января исполнилось бы 80 лет. Владимир Путин понаблюдал за репетицией театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», которую сын исполнителя и директор музея Никита Высоцкий собрал из его стихов и песен, а также из цитат из тысяч писем, приходивших поэту со всех уголков Советского Союза. На выступление глава государства отреагировал аплодисментами.

— Захватывает дух от того, что вы такие красивые, молодые и талантливые, — признался он.

Беседуя с Никитой Высоцким, Владимир Путин заметил, что в России пока нет молодежного конкурса фестивальной песни, и выразил готовность профинансировать его с помощью президентского гранта.