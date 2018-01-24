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Путин заявил об отсутствии снижения гособоронзаказа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что снижения гособоронзаказа нет.

 «В целом никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году», — сказал президент в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Он напомнил, что была принята программа вооружения до 2027 года.

«Поэтому всё стабильно, ритмично, будете работать», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что российская продукция очень востребована и при этом нужно выпускать больше гражданской продукции.

«Нужно обязательно расширять цепочку за счет гражданской продукции. Она обеспечит финансовую устойчивость российских оборонных предприятий к 2020 году, когда пик гособоронзаказа будет пройден», — добавил президент и призвал не снижать загруженность оборонных предприятий даже в случае снижения гособоронзаказа.
 

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