Путин заявил об отсутствии снижения гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин заявил, что снижения гособоронзаказа нет.

«В целом никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году», — сказал президент в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Он напомнил, что была принята программа вооружения до 2027 года.

«Поэтому всё стабильно, ритмично, будете работать», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что российская продукция очень востребована и при этом нужно выпускать больше гражданской продукции.

«Нужно обязательно расширять цепочку за счет гражданской продукции. Она обеспечит финансовую устойчивость российских оборонных предприятий к 2020 году, когда пик гособоронзаказа будет пройден», — добавил президент и призвал не снижать загруженность оборонных предприятий даже в случае снижения гособоронзаказа.

