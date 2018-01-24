Прямой эфир

Путин сообщил о принятии новой десятилетней программы вооружения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 24 января, в ходе посещения ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение».

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный [оборонный] заказ до 2027 года», — цитирует его «Интерфакс».

Известно, что в новой программе будет сделан акцент на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

13 января портал iz.ru рассказал об опасениях Вашингтона, что Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия, поэтому Штатам необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение.

В связи с этим доктрина США призывает модернизировать ядерную триаду, в которую входят атомные подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и межконтинентальные баллистические ракеты.

Также отмечается, что Россия работает над созданием новой ракеты-перехватчика и баллистических ракет с ядерными боеголовками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 50% американцев опасаются применения ядерного оружия Трампом
Тиллерсон считает РФ ответственной за применение химоружия в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017