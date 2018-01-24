Путин сообщил о принятии новой десятилетней программы вооружения

В России принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 24 января, в ходе посещения ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение».

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный [оборонный] заказ до 2027 года», — цитирует его «Интерфакс».

Известно, что в новой программе будет сделан акцент на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

13 января портал iz.ru рассказал об опасениях Вашингтона, что Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия, поэтому Штатам необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение.

В связи с этим доктрина США призывает модернизировать ядерную триаду, в которую входят атомные подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и межконтинентальные баллистические ракеты.

Также отмечается, что Россия работает над созданием новой ракеты-перехватчика и баллистических ракет с ядерными боеголовками.