Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин. Об этом пишет ТАСС в субботу, 14 декабря.

«Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — приводит агентство слова гендиректора концерна.

Ракета «Монолит» разрабатывается концерном «Техмаш» (дочерней компанией Ростеха) для замены неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-13.

В мае разработка ракеты находилась на этапе согласования технических требований с Министерством обороны России.

О разработке ракеты «Монолит» стало известно в октябре 2018 года. Как рассказал тогда Лепин, снаряд предназначен для боевых самолетов и вертолетов.