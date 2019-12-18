В Генштабе рассказали о дивизиях и бригадах в составе ВС России

В российской армии используется и дивизионная, и бригадная структура. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время выступления перед военными атташе иностранных государств 17 декабря, пишет газета «Красная звезда».

На вопрос военного атташе Великобритании Герасимов ответил, что опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что нет однозначного подхода к выбору бригадной или дивизионной структуры, так как всё зависит от особенностей и условий их применения.

Также генерал отметил, что США по опыту боевых действий в Афганистане приняли решение приостановить полный переход сухопутных войск на бригадную структуру и сохранить штабы дивизий. Также Герасимов напомнил, что подобная система наблюдается в том числе в Народно-освободительной армии КНР и ВС других государств, пишет ТАСС.

Ранее 18 декабря сообщалось, что предпосылки начала крупномасштабной войны в период до 2050 года отсутствуют. В то же время Герасимов назвал обстановку в мире нестабильной, причем, по его мнению, развитие такой ситуации приобретает всё более динамичный характер.