Прямой эфир

Новый противоминный заряд разработают для армии России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новейший противоминный заряд «Разрез» разработают для российской армии до конца 2020 года.

Молчание солдат: спецназ вооружат новыми бесшумными автоматами
Первой сверхсекретное стрелковое оружие получит бригада из Новосибирска

Как сообщил ТАСС гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин, он будет предназначен «для проделывания проходов в ходе боя в противотанковых и противодесантных минно-взрывных заграждениях».

Лепин добавил, что в качестве носителей заряда «возможно использование стоящих на вооружении ВС РФ установок разминирования УР-77».

По словам главы «Техмаша», новый заряд превосходит существующий аналог по дальности применения и длине проделываемого прохода в минном поле.

В мае сообщалось, что «Техмаш» рассматривает возможность создания электромагнитных ракет для реактивных систем залпового огня. Снаряды должны будут поражать цели электромагнитным импульсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019