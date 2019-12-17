Новый противоминный заряд разработают для армии России

Новейший противоминный заряд «Разрез» разработают для российской армии до конца 2020 года.

Как сообщил ТАСС гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин, он будет предназначен «для проделывания проходов в ходе боя в противотанковых и противодесантных минно-взрывных заграждениях».

Лепин добавил, что в качестве носителей заряда «возможно использование стоящих на вооружении ВС РФ установок разминирования УР-77».

По словам главы «Техмаша», новый заряд превосходит существующий аналог по дальности применения и длине проделываемого прохода в минном поле.

В мае сообщалось, что «Техмаш» рассматривает возможность создания электромагнитных ракет для реактивных систем залпового огня. Снаряды должны будут поражать цели электромагнитным импульсом.