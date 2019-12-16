Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

За 2019 год Россия отгрузила продукции военно-технического комплекса для продажи зарубежным клиентам на сумму в $13 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что нынешний результат в разы лучше показателей 2018 года. Путин в своем выступлении подчеркнул, что позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», — добавил российский лидер. Его слова приводит сайт Кремля.

По его мнению, немаловажную роль в продвижении экспорта сыграли профильные выставки, в частности форум «Армия-2019» и МАКС-2019.

В завершение своей речи Путин высказал мнение, что для повышения удовлетворения покупателей от покупки техники из России необходимо обеспечивать ей своевременный и качественный ремонт. «Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика. Но и новые направления — для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники», — отметил он.

Ранее 16 декабря стало известно, что концерн «Техмаш» выпустит новое поколение мин ПТМ-5 и кассетную мину КПТМ-5 для борьбы с танками и пехотой.