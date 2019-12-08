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В Пентагоне заявили о попытках США догнать РФ по гиперзвуковому оружию

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Фото: TASS/Zuma
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Соединенным Штатам приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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По его словам, США сделали паузу в этой технологии несколько лет и теперь играют «в догонялки».

«Мы, министерство обороны, вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия», — цитирует Эспера «РИА Новости».

Глава Пентагона также выразил обеспокоенность тем, что Россия разрабатывают стратегическое оружие, которое находится за пределами договора СНВ-3. По этим вещам нет отчета и верификации.

«Теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские», — сказал Эспер.

22 ноября представитель командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что оба вида гиперзвуковых вооружений, разрабатываемых его ведомтство, будут в начальной боевой готовности в 2022 году.

Ранее в ноябре в Пентагоне заявили, что из-за развития Россией технологий гиперзвукового оружия у США возникло отставание в боевых возможностях, которое Вашингтону необходимо устранить.

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