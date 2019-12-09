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Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В 2018 году компании заработали на продаже оружия $420 млрд. Это на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

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С 2002 года компании, вошедшие в топ-100 продавцов в этой сфере, увеличили продажи оружия и военных услуг на 47%. Отмечается, что в список не попали китайские фирмы из-за отсутствия достоверной информации.

Впервые за историю рейтинга в пятерку лидеров вошли исключительно американские компании по производству оружия: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Только на их долю пришлось $148 млрд, или 35% от общего объема продаж в 2018 году.

Продажи российских компаний, наоборот, уменьшились на 0,4% по сравнению с 2017 годом и составили $36,2 млрд. Авторы исследования связывают это со значительным ростом продаж оружия американскими и европейскими компаниями.

Среди 10 компаний из России у пяти зафиксирован рост продаж. Так, реализация оружия крупнейшего российского производителя «Алмаз-Антей» выросла на 18% и составила $9,6 млрд.

«Увеличение произошло не только из-за высокого внутреннего спроса, но и из-за растущих продаж в другие страны, в частности, системы ПВО С-400», — сказано в статье.

Отмечается, что 80 из 100 ведущих производителей оружия в 2018 году базировались в США, Европе и России.

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