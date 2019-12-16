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В Ингушетии 31 декабря объявили выходным днем для госслужащих

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря для работников госучреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в понедельник, 16 декабря.

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«Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона», — приводит слова Калиматова пресс-служба.

Распоряжение также коснется руководителей органов местного самоуправления и муниципальных образований. Отмечается, что им рекомендовано предусмотреть для своих работников аналогичный порядок предоставления выходного дня.

«Что касается частных организаций, то они решение о графике работы будут принимать самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат свою работу в штатном режиме», — заявил Калиматов.

Ранее в понедельник выходным днем 31 декабря объявили в Пензенской области, Воронежской области и Удмуртии.

26 ноября был обнародован опрос, согласно которому 84% россиян согласны на рабочую субботу 28 декабря ради выходного 31 декабря.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже в том случае, если он выпадает на будни. При этом в 2019 году вторник, 31 декабря, останется рабочим, так как график выходных и праздничных дней устанавливается за год.

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