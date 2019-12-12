Прямой эфир

СК возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов»

0
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по статье о нарушении правил безопасности. Об этом в четверг, 12 декабря,сообщается на сайте ведомства.

Огнем и ключом: что произошло на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Пожар на борту крейсера начался во время установки элементов системы электроснабжения и новой двигательной автоматики

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по признакам преступления <...> «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», —говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт. По предварительным данным, при проведении сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

«Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — добавили в СК.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области ранее в этот же день. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, во время сварочных работ искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо, что послужило причиной возгорания. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

В пресс-службе Северного флота рассказали о том, что двое военнослужащих, которые помогали тушить пожар, получили ожоги дыхательных путей. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» под личный контроль взял глава Минпромторга России Денис Мантуров. В пресс-службе ведомства сообщили, что решение об участии министерства в расследовании инцидента будет приниматься после ликвидации пожара. Тогда же будет производиться оценка ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Севфлоте рассказали о локализации задымления на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Три человека пропали без вести при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019