СК возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по статье о нарушении правил безопасности. Об этом в четверг, 12 декабря,сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по признакам преступления <...> «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», —говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт. По предварительным данным, при проведении сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

«Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — добавили в СК.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в Мурманской области ранее в этот же день. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, во время сварочных работ искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо, что послужило причиной возгорания. По данным источника «Интерфакса», огнем была охвачена площадь в 600 кв. м.

В пресс-службе Северного флота рассказали о том, что двое военнослужащих, которые помогали тушить пожар, получили ожоги дыхательных путей. У большинства пострадавших — отравление продуктами горения. Один сотрудник судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму.

Ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове» под личный контроль взял глава Минпромторга России Денис Мантуров. В пресс-службе ведомства сообщили, что решение об участии министерства в расследовании инцидента будет приниматься после ликвидации пожара. Тогда же будет производиться оценка ущерба.