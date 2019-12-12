Огнем и ключом: что произошло на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался во время работ по установке новой двигательной автоматики и элементов системы электроснабжения корабля. Об этом «Известиям» сообщили источники на Северном флоте. По их данным, ЧП предшествовали так называемые огневые работы — сварка новых и демонтаж старых элементов конструкций, которые велись рабочими 35-го судоремонтного завода совместно с экипажем авианосца. В момент на корабле возгорания шел монтаж элементов трубопроводов и кабельных трасс.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» начался утром 12 декабря. Поскольку его площадь быстро достигла 600 кв. м, возгоранию был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным, во время ЧП на авианосце пострадали шесть человек, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Источники «Известий» на Северном флоте подтвердили, что среди пострадавших есть члены экипажа крейсера — все они направлены в госпиталь в городе Североморске.

кузнецов Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам собеседников «Известий» в Минобороны, в настоящее время формируется специальная комиссия из представителей Северного флота и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Ее задача — определить причину аварии, оценить ущерб и составить смету расходов на ликвидацию последствий. Командование СФ уже направило к месту аварии своих представителей. По словам собеседников издания на Северном флоте, точную причину пожара можно будет установить только после того, как будет потушен огонь.

Как заявил глава ОСК Алексей Рахманов, возможной причиной возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор при проведении сварочных работ. По его словам, среди гражданских специалистов судоремонтного завода пострадавших нет.

Как заявило командование Северного флота, в районе 13:30 возгорание было локализовано. В Главном управлении МЧС России по Мурманской области отказались от комментариев. На 35-м судоремонтном заводе «Известиям» сообщили, что работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

Матрос с огнетушителем

В котельных и машинных отделениях боевых кораблей предусмотрена специальная система пожаротушения. Из отсеков, где произошло возгорание, выводится личный состав, задраиваются люки, после чего помещение заливается специальной жидкостью, которая сразу тушит пламя, рассказал Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

кузнецов Фото: ИЗВЕСТИЯ

— В нашем случае «Адмирал Кузнецов» загорелся, находясь на заводе, — отметил он. — Там огонь должен тушиться заводскими системами — они похожи по своему действию с корабельными и рассчитаны на тушение объемных пожаров. Сам алгоритм действия при пожаре остается прежним: вывести личный состав, загерметизировать отсек, включить подачу химреагента. Такая система без труда справится с огнем, если ее своевременно применить.

По словам эксперта, на крейсере могла быть использована углекислотная система пожаротушения. Углекислота образует хлопья, которые под действием высокой температуры переходят в газообразное состояние. В таком случае тушение огня происходит за счет снижения концентрации кислорода в воздухе.

То, что во время работ на корабле были матросы и офицеры, не должно вызывать удивления, отметил Валентин Селиванов.

— Корабль не может без экипажа, — заявил он. — Он живет на корабле в ходе ремонтных работ и контролирует процесс, в том числе соблюдение мер безопасности. То есть при проведении сварочных работ рядом со сварщиком должен стоять матрос с огнетушителем.

Хроника катастроф

Пожары на крупных военных кораблях, находящихся в ремонте, — не редкое для флота явление. 29 декабря 2011 года в плавучем доке 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково возник пожар на атомной подводной лодке К-84 «Екатеринбург». 4 ноября 2014-го в Севастополе во время планового ремонта произошло возгорание на большом противолодочном корабле Черноморского флота «Керчь».

В 2015 году на атомной подводной лодке К-226 «Орел» при сварочных работах возник пожар. Ликвидировать его удалось только затоплением плавучего дока вместе с подводной лодкой. Хотя сама лодка не получила серьезных повреждений, сроки ее ремонта сдвинулись на несколько месяцев.

кузнецов Истребитель Су-33 на палубе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» у берегов Сирии Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Авианосец «Адмирал Кузнецов» с самого начала его эксплуатации преследовали многочисленные проблемы, особенно с энергетической установкой. Из-за них крейсер не мог развивать полную проектную скорость.

7 января 2009 года во время стоянки на рейде в турецком порту Акзас-Карагач возник пожар в одном из отсеков корабля, в результате чего погиб матрос. Сам корабль тогда серьезных повреждений не получил.

В 2016-м, во время первого боевого похода к берегам Сирии, были потеряны два палубных истребителя. Один из них упал в море после обрыва троса аэрофинишера. После возвращения крейсер был отравлен в ремонт. На модернизацию «Адмирала Кузнецова» в 2018 году было выделено 60 млрд рублей. Контракт предусматривает установку новой двигательной установки и вспомогательного оборудования, а также модернизацию системы ПВО. Завершение ремонта планировалось на 2020 год, но 30 октября прошлого года затонул плавучий док, в котором ремонтировался авианесущий крейсер и на летную палубу «Кузнецова» упали два башенных крана. По заключению комиссии Объединенной судостроительной корпорации, в результате аварии крейсер получил 52 повреждения. Стоимость ущерба по оценкам ОСК составила 70 млн рублей.