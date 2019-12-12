Названа возможная причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Причиной возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор при проведении сварочных работ. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он уточнил, что среди гражданских специалистов судоремонтного завода пострадавших нет.

По словам источника, знакомого с ситуацией, пожар достиг площади коло 600 кв. м. Он отметил, что точнее сказать сложно, так как на месте возгорания идет густой дым. «Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара.— Ред.)», — сказал собеседник агентства.

Информированный источник также добавил, что в энергоотсеке горят кабели. По словам другого источника, число пострадавших при пожаре увеличилось до шести человек. Отмечается, что один их них находится в тяжелом состоянии.

Ранее источник заявил о троих пострадавших при пожаре.

Источник «Известий» в Минобороны России сообщил, что возгорание произошло на второй палубе во время сварочных работ. Информацию о пострадавших собеседник опроверг.

Инцидент подтвердили в центре судоремонта «Звездочка», который выполняет контракт Минобороны на ремонт корабля. По словам главы пресс-службы центра Евгения Гладышева, пожар вспыхнул в трюме во время огневых работ в первом энергоблоке.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта в 2018 году длительностью 2,5–3 года.

В октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

На данный момент корабль находится на ремонте в доке. В марте в Объединенной судостроительной корпорации обещали завершить модернизацию крейсера к 2021 году.