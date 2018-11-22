«Адмирал Кузнецов» получил повреждения на 70 млн рублей

В результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком авианосец «Адмирал Кузнецов» 30 октября получил более 50 повреждений. Стоимость их устранения составит около 70 млн рублей. Об этом 22 ноября сообщил ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Комиссия насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации «Адмирала Кузнецова» это относится к категории незначительных повреждений», — сказал Рахманов.

ЧП на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло в ночь на 30 октября в Мурманске. Из-за сбоя в подаче электричества в порту затонул плавучий док ПД-50. На тот момент там ремонтировался крейсер. В результате происшествия пострадали пять человек, а «Адмирал Кузнецов» получил повреждения. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ»).