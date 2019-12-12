Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» попал на видео

Появилось видео пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области.

О возгорании стало известно ранее 12 декабря. По предварительным данным завода «Звездочка», оно произошло в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ, передает ТАСС. Источник агентства в экстренных службах сообщает, что огонь распространился на площади в 120 кв. м.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта в 2018 году длительностью 2,5–3 года.

В октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

В марте в «Объединенной судостроительной корпорации» обещали завершить модернизацию крейсера «Адмирал Кузнецов» к 2021 году.