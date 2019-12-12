Пожар произошел на крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области произошло возгорание. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник 12 декабря.

По словам собеседника агентства, огонь вспыхнул при проведении ремонтных работ на верхней палубе. Площадь пожара составляет 20 кв. м.

«По предварительным данным, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым», — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате инцидента пропали три человека. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает о троих пострадавших.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта в 2018 году длительностью 2,5–3 года.

В октябре 2018 года корабль получил более 50 повреждений при инциденте с плавдоком ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске. Док полностью затонул при выходе из него авианосца, а на палубу упали башенные краны. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

В марте в «Объединенной судостроительной корпорации» обещали завершить модернизацию крейсера «Адмирал Кузнецов» к 2021 году.