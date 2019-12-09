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Глава ОСК заявил о готовности новых кораблей к применению ракет «Циркон»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Все российские корабли новых проектов готовы к применению гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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Так он ответил на вопросы о перевооружении всех боевых кораблей Военно-морского флота России ракетами «Калибр» и «Циркон».

«Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали», — цитирует Рахманова ТАСС.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число боевых кораблей, оснащенных ракетами «Калибр» и «Циркон».

«Циркон» создается для поражения морских и наземных целей. Скорость полета ракеты может достигать около 9 Махов (10,7 тыс. км/ч), предполагаемая дальность — более 1 тыс. км. Крылатые ракеты «Калибр» разработаны для ударов по кораблям, подводным лодкам и наземным целям. Дальность стрельбы по морским целям достигает 370 км, по наземным — 2,6 тыс. км.

В ноябре издание Military Watch Magazine отметило, что ракетный комплекс США Harpoon по дальности полета уступает российскому аналогу «Калибр» более чем в два раза (280 км против 600 км), а по скорости — более чем в три (0,85 Маха против 3).

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