РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данное поле будет аналогичным уже существующему полю системы предупреждения о нападении баллистических ракет.

В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», способные распознавать самолеты, крылатые и гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 2 тыс. км.

Первая из таких радиолокационных станций заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии, она будет прикрывать европейские рубежи России. Дальнейшее развитие системы будет направлено на контроль над Арктикой.