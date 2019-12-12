Уголовное дело возбудили после крушения Ми-28 на Кубани

По факту крушения ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России 12 декабря.

Дело возбуждено по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). Расследование ведут военные следователи.

«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Изъяты документация, регламентирующая полет вышеуказанного воздушного судна, а также показания средств объективного контроля», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Крушение вертолета Ми-28 «Ночной охотник» произошло 11 декабря около 23:00 мск. Судно было приписано к 55-му отдельному Кореновскому полку и выполняло учебно-тренировочный полет в темное время суток и в сложных метеоусловиях, без боекомплекта. На борту находились два пилота — замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и замкомандира по летной подготовке Руслан Кушнаренко

В какой-то момент вертолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Судно обнаружили вблизи аэродрома Кореновск. Один из пилотов был в кабине, другого при крушении выбросило на землю. Оба погибли. Разрушений на земле нет.

Ранее были найдены «черные ящики», повреждений при аварии они не получили. По словам источника «РИА Новости», крушение могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.