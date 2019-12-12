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Найдены «черные ящики» разбившегося на Кубани Ми-28

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Специалисты нашли бортовые самописцы ударного вертолета Ми-28, который потерпел крушение в Краснодарском крае 11 декабря. Об этом сообщил источник ТАСС в ВПК региона.

По его словам, «черные ящики» целы, восстановить картину события можно будет после их расшифровки.

«Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник «РИА Новости» в силовых структурах в качестве возможных причин называл техническую неисправность и ошибку в пилотировании.

Ми-28 «Ночной охотник» был приписан к 55-му отдельному Кореновскому полку. По данным Минобороны, вертолет разбился примерно в 23:00 мск вблизи аэродрома Кореновск. Судно выполняло учебно-тренировочный полет в темное время суток и в сложных метеоусловиях, без боекомплекта. В какой-то момент Ми-28 пропал с радаров и перестал выходить на связь.

На борту находились два пилота — замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и замкомандира по летной подготовке Руслан Кушнаренко. Оба погибли — одного из них спасатели обнаружили внутри кабины, другого выбросило на землю. На земле разрушений нет.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.

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