На западе Канады разбился самолет

На западе Канады в провинции Британская Колумбия разбился небольшой самолет. Об этом сообщает телеканал СТV в среду, 11 декабря.

Авиакатастрофа произошла на острове Габриола, который расположен недалеко от города Нанаймо. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи. Известно, что в результате крушения самолета есть жертвы, их точное число не названо.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. Отмечается, что самолет разбился в труднодоступной лесистой местности.

Накануне стало известно, что самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду. Самолет перевозил персонал, который должен осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.