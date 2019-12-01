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При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

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Фото: TASS/Aviation-images.com
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При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять из 12 находившихся на борту человек. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил телеканал KSFY, ссылаясь на местные власти.

Самолет Pilatus PC-12 вылетал из города Чемберлен и рухнул вскоре после взлета на фермерское поле.

Девять из 12 летевших людей погибли, включая пилота и двоих детей. Трое выживших госпитализированы.

Местные власти расследуют аварию. По данным Национальной службы погоды, в этом районе накануне катастрофы прогнозировался «зимний шторм с несколькими дюймами снега».

30 октября в американском штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом. Момент катастрофы попал в объективы камер видеонаблюдения.

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