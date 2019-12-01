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В Сети появилось видео с сидящей за штурвалом молодой девушкой из Краснодара

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Фото: скриншот с видео
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В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как за штурвалом самолета сидит юная девушка, а пилоты дают ей указания. По словам автора ролика, инцидент произошел в Краснодаре. На видео якобы находилась дочь одного из пилотов, сообщает РЕН ТВ.

«Дальше ковролина не упадет, уменьши скорость снижения», — слышен на записи голос второго пилота.

При этом телеканал не исключает, что на видео запечатлена не кабина пилотов, а авиатренажер. РЕН ТВ также не располагает подтверждением подлинности записи.

7 ноября сообщалось, что в Якутии следователи возбудили уголовное дело после того, как пилот пассажирского самолета дал «порулить» воздушным судном знакомой. Инцидент произошел в августе на борту Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего рейс Якутск–Саккырыыр.

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