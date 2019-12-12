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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.

По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. К месту падения вертолета направлена комиссия главного командования ВКС.

Ранее, 11 декабря, стало известно, что воздушное судно 55-го Кореновского полка во время учебно-тренировочного полета пропало с радаров и перестало выходить на связь между Кореновском и Платнировкой.

Позднее телеканал РЕН ТВ сообщил, что вертолет разбился. По предварительным данным, на борту находились двое пилотов — замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и замкомандира по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушнаренко. Оба погибли.

В Минобороны указали, что тренировочный полет выполнялся в сложных метеоусловиях. Вертолет упал вблизи аэродрома Кореновск, пишет ТАСС.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.

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