Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.

По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. К месту падения вертолета направлена комиссия главного командования ВКС.

Ранее, 11 декабря, стало известно, что воздушное судно 55-го Кореновского полка во время учебно-тренировочного полета пропало с радаров и перестало выходить на связь между Кореновском и Платнировкой.

Позднее телеканал РЕН ТВ сообщил, что вертолет разбился. По предварительным данным, на борту находились двое пилотов — замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и замкомандира по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушнаренко. Оба погибли.

В Минобороны указали, что тренировочный полет выполнялся в сложных метеоусловиях. Вертолет упал вблизи аэродрома Кореновск, пишет ТАСС.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.