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Пассажирский самолет потерпел крушение в Республике Конго

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Фото: twitter.com
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Пассажирский самолет потерпел крушение в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), есть погибшие, сообщает BBC News в воскресенье, 24 ноября.

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По информации телеканала, на борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа. Точное количество погибших не уточняется.

Принадлежавший частной компании Busy Bee самолет Dornier упал на жилые дома Гомы во время взлета.

В Конго крушения самолетов случаются достаточно часто из-за слабых стандартов безопасности и плохого технического обслуживания. Всем коммерческим перевозчикам страны запрещено работать в Европейском Союзе.

16 ноября в Чехии разбился спортивный одномоторный самолет разбился. Пилот погиб.

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