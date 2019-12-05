СМИ сообщили о крушении в Египте истребителя МиГ-29

Истребитель российского производства МиГ-29 разбился в Египте во время учебно-тренировочного полета. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Пилот катапультировался, но конкретных сведений о его состоянии нет.

По словам собеседников издания, авария могла произойти из-за технических неполадок в комплексной системе управления истребителя либо неправильных действий пилота.

Один из источников газеты добавил, что устанавливать причины инцидента будет специальная комиссия ВВС Египта, российская сторона в ближайшее время вышлет в Каир своих специалистов для содействия в расследовании.

По данным «Ведомостей», самолет был поставлен Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 года. Согласно этой сделке, Москва поставила в Каир 46 самолетов МиГ-29М/М2. Египет заплатил за истребители около $2,5 млрд.

В ноябре 2018 года истребитель МиГ-29М потерпел аварию в Египте, выполняя тренировочный полет. Тогда египетский пилот также смог катапультироваться.

Сверхзвуковой истребитель четвертого поколения МиГ-29 является разработкой ОКБ МиГ. Существует более 20 его модификаций, в том числе многоцелевой МиГ-29М. В советское время МиГ-29 поставляли в несколько стран, входивших в Варшавский договор (ГДР, Чехословакию, Румынию), а также в Югославию и Ирак. После 1991 года МиГ-29 начали также продавать страны бывшего СССР (Украина, Молдавия).