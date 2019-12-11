Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае

Ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» разбился в Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочных полетов. Об этом сообщает 11 декабря РЕН ТВ.

По данным телеканала, воздушное судно перестало выходить на связь между Кореновском и Платнировкой. Отмечается, что вертолет был приписан к 55-му отдельному кореновскому полку.

На борту, по предварительным данным, находились два пилота — замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушнаренко. Оба погибли. Спасатели обнаружили одного из них внутри кабины, другого выбросило из вертолета на землю.

Трагедия произошла в двух километрах от полосы аэродрома.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники противника.

30 ноября сообщалось, что частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение на Кубани. На борту находился один пилот — директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев, он погиб.